Riccardo Guarnieri svela un retroscena sul suo passato: “Ho avuto paura”

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più chiacchierati e seguiti al Trono Over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne il noto cavaliere si è lasciato sfuggire una rivelazione sul suo passato. Di che si tratta? A causa di un problema di salute ha attraversato un momento delicato e difficile, tanta è stata la paura che ha provato.

Riccardo Guarnieri ha rivelato di aver avuto anni fa un problema al cuore, lo aveva scoperto per caso e all’inizio aveva sottovalutato la cosa. A distanza di due anni da quella scoperta scoprì che aveva un rigurgito di sangue nel cuore, dovuto al fatto che un’arteria che non si chiudeva bene. Ad oggi il cavaliere sta bene, ma ebbe molta paura dopo l’intervento, non tornò subito alla normalità. In merito a ciò ha svelato: “Dopo l’operazione, all’inizio, ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo prima. Adesso però sono quello di prima”.

Riccardo Guarnieri torna a parlare di Ida Platano e del loro confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è tornato a parlare anche di Ida Platano, i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, più volte si sono lasciati e ripresi ad oggi però tra loro sembra essere definitivamente finita. Dopo la loro rottura lui è tornato a far parte della trasmissione, l’ex dama invece no. Da poco la Platano è stata ospite nel programma di Maria De Filippi per avere un confronto con l’ex fidanzato. Il cavaliere ha fatto sapere che si aspettava l’intervento di Ida perché sono azioni che le appartengono.

Guarnieri ha rivelato di essere stato lui stesso a convincerla ad avere un confronto in trasmissione perché sui social lei faceva passare un messaggio errato lasciando intendere di essere ancora innamorata di lui. In merito al loro confronto ha detto che era molto arrabbiato per ciò che è successo, per le cose travisate e per la pessima figura che hanno fatto. Ha poi concluso dicendo che c’è rimasto molto male.