Fabio Colloricchio svela: “Io e Violeta positivi al Covid-19, l’abbiamo superato”

Si torna a parlare di Fabio Colloricchio, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la rottura con Nicole Mazzocato, Colloricchio ha ritrovato l’amore con Violeta Mangrinyan, si sono conosciuti e innamorati a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei famosi. I due stanno insieme da dieci mesi, dopo il reality non si sono più separati.

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, l’ex tronista continua ad essere molto amato e seguito sui social, per questo aggiorna i suoi fan sulla sua quotidianità. Poche ore fa Fabio Colloricchio ha svelato un’importante notizia ai suoi seguaci, sia lui che la fidanzata Violeta hanno contratto il Coronavirus. I due lo hanno scoperto dopo essersi sottoposti al test del Covid-19, oggi però stanno bene. Tramite alcune Instagram Storis l’ex tronista ha detto: “Oggi abbiamo fatto il test del Coronavirus con Violeta Mangrinyan. Entrambi siamo risultati positivi per le IgG”. Per poi aggiungere: “Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi. Siamo immuni e non contagiamo nessuno”.

Fabio Colloricchio ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan che questa per lui e Violeta è una delle più grandi gioie che hanno provato in tutto questo tempo, perché hanno contratto il virus ma stanno bene. A detta sua hanno visto per un secondo la luce in fondo al tunnel. L’ex tronista ci ha tenuto a precisare che lui e la fidanzata continueranno ad usare tutte le precauzioni nonostante non siano più contagiosi. Colloricchio ha poi consigliato a tutti coloro che hanno il dubbio di aver contratto il virus di sottoporsi al test.