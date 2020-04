Federica Panicucci sul ritorno a Mattino 5: “Bisogna tornare alla normalità”

A causa dell’emergenza Coronavirus che ancora oggi stiamo vivendo, molti programmi televisivi hanno subito cambiamenti o sono stati sospesi per evitare la diffusione del virus, anche il format di Mattino Cinque è cambiato in questo delicato periodo. Il programma ha continuato ad andare in onda, ma dal 16 marzo è diventato Mattino 5-Speciale Coronavirus, dedicando il contenuto informativo all’emergenza sanitaria in atto.

Questo però non è l’unico cambiamento che la trasmissione ha subito, Federica Panicucci infatti è stata sospesa. Al momento al timone del programma c’è solo il collega Francesco Vecchi. Quando rivedremo la conduttrice in trasmissione? Moltissimi fan continuano a chiederle notizie, è stata lei stessa ad intervenire sulla questione sul suo profilo Instagram. Durante una chiacchierata con il giornalista Mario Adinolfi, la Panicucci ha fatto sapere che spera di rientrare presto, quando la situazione tornerà alla normalità. Ha poi spiegato che Mattino Cinque tornerà presto alla versione tradizionale. La conduttrice ha svelato che al momento stanno dialogando con l’azienda, il compito informativo è importante.

Federica Panicucci tornerà presto a Mattino 5? Ecco cosa ha detto la conduttrice

Federica Panicucci, mentre parlava con Mario Adinolfi, ha aggiunto: “Gli italiani ora, giustamente, sono affamati di notizie, io conto davvero di tornare presto al timone del programma, c’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento”. Al momento non c’è quindi nessuna data certa in merito al ritorno della nota ed amata conduttrice a Mattino Cinque. Lei ci ha tenuto però a ribadire che non vede l’ora di tornare a condurre il programma.