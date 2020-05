Alba Parietti ha avuto il Coronavirus: “Ho pianto e avuto paura…”

Alba Parietti ha contratto il Coronavirus, lo ha svelato lei stessa ai tantissimi fan che la seguono su Instagram, i sintomi si sono manifestati a inizio marzo. La nota conduttrice ci ha tenuto a precisare di essere stata contagiata nonostante prendesse tutte le precauzioni necessarie, come guanti, mascherina e distanziamento sociale. A detta sua in quei giorni erano ancora in pochi a prendere le dovute precauzioni, proprio per questo è stata infettata.

Ai fan Alba Parietti ha spiegato di aver intuito di aver contratto il Coronavirus perché aveva poca febbre, tossa, perdita di gusto e olfatto. La showgirl non ha fatto il tampone a marzo, lei stessa ha detto: “Ho preso una Tachipirina, ho pianto, ho avuto paura. Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa“. La Parietti ha scoperto con certezza di aver contratto il virus solo un mese e mezzo dopo, dopo essersi sottoposta ad un test sierologico fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere pagando circa 50 euro.

Ad oggi Alba Parietti sta bene, è completamento guarita dal Coronavirus. Ai fan ha fatto sapere di aver chiesto di sottoporsi ai prelievi al San Matteo, dal momento che sapeva già di essere guarita e immune. La conduttrice ha poi concluso dicendo: “Per ulteriore certezza mi è stato fatto il test necessario per poter donare il plasma per poter salvare vite umane.”