Fedez, emozione provata per la raccolta fondi: “Ho pianto come un cretino”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fedez. Tramite alcune Instagram Stories il noto ed amato rapper ha parlato dell’emozione provata grazie al successo che la raccolta fondi lanciata da lui e Chiara Ferragni ha ottenuto. I Ferragnez dopo la diffusione del Coronavirus hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali lombardi a far fronte all’emergenza sanitaria. I due hanno donato 100 mila euro al San Raffaele di Milano. La raccolta fondi ha raggiunto una cifra da record, sono stati infatti raccolti quasi 4 milioni di euro.

Il risultato raggiunto, grazie all’aiuto di tutti coloro che hanno donato, ha emozionato non poco Fedez. Queste le parole del cantante: “Non vi nego che ho pianto come un cretino. In un periodo storico in cui l’individualità si stava confondendo con l’individualismo abbiamo riscoperto uno spirito di collettività che mi fa sinceramente emozionare.” Il rapper ai fan ha poi detto di essere convinto che quando tutto ciò finirà, sforzarsi di non dimenticare cosa è stato creato aiutandosi l’un l’altro potrebbe aiutare ad essere migliori e a migliorare il proprio futuro.

Fedez è cambiato durante l’emergenza Coronavirus, ecco cosa ha detto il cantante

Ai fan Fedez ha poi svelato di essere molto cambiato in questo delicato periodo che stiamo vivendo. Lui stesso ha detto: “Questo periodo mi ha aiutato a chiudere un ciclo di cambiamento della mia vita che avevo iniziato da più di un anno.” Il rapper ha fatto sapere di aver vissuto per anni la sua condizione di privilegio come una colpa invece di vederla come una risorsa da mettere a disposizione per gli altri. Il marito di Chiara Ferragni si rende contro che per molti italiani la ripartenza non sarà facile. Ci ha tenuto però a precisare che lui e la sua famiglia daranno il loro contributo per affrontare gli ostacoli che si presenteranno nei prossimi mesi. Il cantante ha poi concluso dicendo che da soli si può fare tanto, ma uniti si può fare tutto.