Chiara Ferragni e Fedez si sono bloccati su Ig: la rottura è definitiva?

A distanza di mesi non è ancora tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez e sembra che al momento non abbiano nessuna intenzione di riconciliarsi. Lui di recente è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve dove ha ammesso che il ‘caso Balocco’ ha influito sulla crisi, nel loro rapporto però i problemi era iniziati già prima.

Le accuse contro la moglie sono gravi e lui ha dovuto ingoiare bocconi amari senza poter fare nulla. Alla conduttrice ha chiaramente detto che si sarebbe difeso da subito e avrebbe gestito la cosa in modo totalmente diverso rispetto alla moglie, però si è detto certo che l’influencer non abbia agito in mala fede. I loro tantissimi fan sperano di rivederli presto insieme come coppia, al momento però sembra che siano più distanti che mai. Nelle scorse ore in molti hanno notato un altro dettaglio, Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi sui loro profili Instagram.

I due non solo non si seguono più ma si sono anche bloccati a vicenda, si capisce dal fatto che nei loro post sono spariti i rispettivi tag. Sono in molti a pensare che siano ancora innamorati e che col tempo riusciranno a risolvere questa crisi nera, sarà davvero così? Si attendono nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

