Fedez e Chiara Ferragni, matrimonio finito: lui è andato via di casa

Non si placano le voci sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, da settimane non si fa che parlare della possibilità che la loro chiacchierata storia d’amore sia giunta al capolinea. I due avevano già affrontato un delicato periodo un anno fa durante il Festival di Sanremo, una crisi che però sembrava essersi risolta dopo qualche tempo.

In seguito allo scandalo del pandoro-gate, a causa del quale la nota influencer è stata accusata di truffa, sarebbero nate nuove turbolenze nel loro matrimonio. Dagospia nelle scorse ore ha fatto sapere che il rapper non sarebbe stato in grado di sostenere e aiutare la moglie in un momento così difficile per lei e per la sua carriera. Si legge poi che Fedez nella giornata di domenica 18 febbraio ha fatto le valigie ed è andato via di casa.

La coppia al momento continua a restare in silenzio, non è infatti intervenuta sui social per confermare o smentire la presunta rottura. Da settimane però non si mostrano insieme e i loro tantissimi fan sono convinti che il loro rapporto ad oggi sia tutt’altro che sereno. Nei prossimi giorni Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella nota trasmissione confermerà la fine del suo matrimonio con Fedez? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

