Chiara Ferragni in dolce attesa: la coppia annuncia la gravidanza su Ig

Chiara Ferragni e Fedez tornano ad attirare l’attenzione del gossip, poche ore fa la coppia ha annunciato ai tantissimi fan che li seguono su Instagram di essere in attesa del loro secondo figlio. I due hanno scelto un dolcissimo modo per comunicare l’importante e bellissima novità, hanno postato sui loro profili Instagram una foto in cui si vede il figlio Leone che tiene in mano l’ecografia del fratellino/sorellina.

Da mesi non si faceva che parlare di una presunta gravidanza dell’influencer, lei però a maggio aveva smentito di essere incinta. Sia lei che Fedez avevano più volte detto di voler allargare la loro bellissima famiglia, un desiderio che tra pochi mesi diventerà realtà. Nella didascalia del post pubblicato su Instagram Chiara Ferragni ha scritto: “La nostra famiglia si sta allargando. Leo sta per diventare un fratello maggiore“, queste invece le parole di Fedez: “La famiglia si allarga”. I tantissimi fan della coppia hanno lasciato tantissimi commenti di auguri, anche i like sono stati moltissimi.

Fedez e Chiara Ferragni aspettano il secondo figlio

Insieme dal 2016 Chiara Ferragni e Fedez si preparano a diventare genitori per la seconda volta e non vedono l’ora che il figlio nasca, entrambi sono molto felici che la loro famiglia tra pochi mesi si allargherà. L’amata e seguitissima influencer dopo aver annunciato la gravidanza su Instagram non ha ancora rivelato altri dettagli in merito alla bellissima novità. Ad oggi non si conosce ancora nemmeno il sesso del secondo figlio della coppia. La Ferragni tiene sempre aggiornati i suoi fan sulla sua vita, presto romperà il silenzio per svelare altri dettagli sulla gravidanza? I fan non vedono l’ora di saperne di più, intanto continuato a congratularsi con la coppia su Instagram.