Chiara Ferragni e Fedez, scoppia la lite in barca: cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi 1 settembre il loro terzo anniversario di matrimonio. I due sui social si mostrano sempre più innamorati e felici, il settimanale Chi li ha però beccati mentre litigavano animatamente. La coppia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza e relax nella Costiera Amalfitana, erano sullo yacht di Diego Della Valle quando è scoppiato il litigio.

Le immagini nelle ultime ore hanno fatto il giro del web e hanno preoccupato non poco i tantissimi fan dei Ferragnez. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, nel nuovo numero in edicola da oggi 1 settembre 2021, si legge che il noto rapper durante la lite era furioso, la Ferragni mentre discutevano è scoppiata in lacrime. Si legge poi: “Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano“. Stando a Chi durante il furioso litigio Fedez mostra alla moglie qualcosa sul telefono, poi fa delle chiamate mentre lei cerca di calmarlo senza successo.

Chiara Ferragni e Fedez litigano in vacanza, la coppia è in crisi?

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Se lo stanno chiedendo in tanti ma sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. Capita a tutte le coppie di litigare, anche se sui social si mostrano sempre complici e innamorati è ovvio che anche loro abbiano delle incomprensioni. Dopo la lite avvenuta in vacanza i due hanno subito fatto pace e sono tornati a mostrarsi super innamorati su Instagram. Proprio oggi si sono dedicati parole davvero speciali in occasione del loro anniversario di matrimonio.