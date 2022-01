Chiara Ferragni dichiara: “Mi dissero che non potevo avere figli”

Chiara Ferragni, nelle ultime stories postate sulla sua pagina Instagram, ha parlato di uno dei suoi periodi no, rispondendo alla domande dei suoi follower.

L’argomento ha riguardato la maternità, tema affrontato anche il passato.

L’influencer con milioni di seguaci ha già affrontato in precedenza il tema della sindrome dell’ovaio policistico, diagnosticato nel 2016.

Nelle ultime ore ha parlato con i fan di come ha scoperto di soffrirne, le difficoltà di quel periodo e ha anche lanciato un messaggio: prendersi cura di sé stessi e della propria salute mentale.

Chiara Ferragni e l’ovaio policistico

Chiara Ferragni ha rivelato di essere rimasta terrorizzata dal responso dei medici, che escludevano nel 2016 per lei la maternità.

“Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli.

Mi sentivo sola, un po’ depressa però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia.

Quindi mi sono un po’ sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti“.

In quel periodo, inoltre, Chiara aveva anche dei problemi di salute.

“Non mi veniva il ciclo per parecchi mesi senza che avessi cambiato dieta o abitudini o altro» racconta. Da qui la decisione di consultare diversi medici. Ed è stato proprio uno di loro a darle la diagnosi: sindrome dell’ovaio policistico. Mi ha detto che probabilmente per me sarebbe stato difficile avere figli in futuro“, continua nel racconto.

La voglia di maternità

Una diagnosi difficile da accettare e affrontare per qualsiasi giovane donna.

“Non volevo figli in quel momento, anche perché non ero nella relazione giusta, ma l’idea che non avrei potuto averne in futuro mi aveva terrorizzata“.

“Quel periodo mi ha spinta a prendermi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente, in maniera completamente diversa. Ho cominciato a fare terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport, a seguire il mio istinto e il mio cuore”, continua la Ferragni.

“L’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita: subito dopo ho conosciuto Fede, ho cominciato a tornare in Italia e si è sistemato tutto”.

Stare bene con sé stessi è fondamentale

«Quando è arrivato il momento di volere un bambino abbiamo avuto molta fortuna: è successo anche molto velocemente. È pazzesco come la salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica“, conclude Chiara nel dialogo intimo con i suoi follower.

Oggi Chiara Ferragni è felicemente sposata con Fedez e mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria.