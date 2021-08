Ferragnez, ecco quanto guadagna Tata Rosalba: cifra da capogiro

Chiara Ferragni e Fedez, coppia nota come “I Ferragnez” non hanno mai nascosto il fatto che ad aiutarli in questi anni con il piccolo Leone c’è stata una tata alla quale si sono molto affezionati. L’hanno assunta dopo la nascita del loro primo figlio per aiutarli visto che entrambi sono molto impegnati dal punto di vista professionale.

Da qualche giorno Tata Rosalba non lavora più per la famiglia Ferragnez, a farlo sapere è stata proprio l’influencer sul suo profilo Instagram, La coppia ha organizzato per lei un festa di addio con tanto di torta, per loro in questi anni è stata più che una semplice tata, faceva ormai parte della famiglia. In realtà nanny Rosalba ha delle competenze che vanno oltre il semplice ruolo di baby sitter, è infatti una puericultrice. Si tratta di una figura professionale che oltre a prendersi cura dei bambini nei loro primi anni di età fornisce anche sostegno materiale e morale alle neomamme.

In moltissimi si sono chiesti quanto guadagnasse Tata Rosalba per prendersi cura di Leone e Vittoria. Sembra che in questi anni a casa Ferragnez abbia percepito uno stipendio mensile pari a 4000mila euro. Una cifra da capogiro che ha lasciato molti senza parole.

