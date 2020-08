Eleonora Daniele, secondo figlio? Parla lei: “Bisogna fare i conti con…”

Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta da pochi mesi, la piccola Carlotta ha donato immensa gioia e felicità a lei e al marito Giulio Tassoni. I due sono convolati a nozze a settembre del 2019, ad oggi non potrebbero essere più innamorati e felici. L’arrivo della figlia ha riempito i loro cuori in modo incredibile.

Dopo la nascita della piccola Carlotta la nota conduttrice di Storie Italiane ha in programma di allargare la famiglia? Eleonora Daniele in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha chiaramente detto che le piacerebbe avere un altro figlio, si rende però conto che la sua età avanza e bisogna pensarci bene prima di avere altri figli. Lei stessa ha detto: “In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ha”. La conduttrice ha poi svelato che anche il marito vorrebbe diventare di nuovo padre. Per nessuno dei due è però una priorità assoluta quella di allargare la famiglia. Se dovessero avere un altro figlio ne sarebbero entusiasti, ma stanno bene e sono felici anche così.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni voglio avere altri figli dopo Carlotta?

Eleonora Daniele ha confessato che dopo la nascita di Carlotta lei e il marito Giulio Tassoni riescono ogni tanto a concedersi un po’ di tempo solo per loro due in intimità. Quando succede però sentono molto la mancanza della figlia. Il parto della conduttrice non è stato affatto semplice, ad oggi non ha ancora raggiunto la forma fisica che aveva prima della gravidanza, ma la cosa non sembra infastidirla. Ha infatti concluso dicendo: “Devo ancora recuperare la mia persona e il mio fisico: il parto cesareo è stato faticoso”.