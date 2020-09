Eleonora Daniele torna in tv: “Mia figlia starà benissimo a casa nostra…”

Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta da pochi mesi, la piccola Carlotta ha donato immensa gioia e felicità a lei e al marito Giulio Tassoni. I due sono convolati a nozze a settembre del 2019, ad oggi non potrebbero essere più innamorati e felici. L’arrivo della figlia ha riempito i loro cuori in modo incredibile.

La nota conduttrice ha partorito a maggio, da quel momento si è dedicata completamente alla figlia. Oggi, dopo più di tre mesi, è però pronta a tornare in televisione al timone Storie Italiane, il programma ripartirà da lunedì 7 settembre, dalle 10 alle 12. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Eleonora Daniele ha spiegato come si organizzerà con la figlia quando sarà a lavoro. Queste le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina”.

Eleonora Daniele preferisce che la sua bimba resti a casa, lei stessa ha fatto sapere che a causa dell’emergenza Coronavirus non si sentirebbe tranquilla a lasciarla in camerino. Ha poi aggiunto che per entrare in Rai ci sono delle regole di sicurezza ferree, sarebbe infatti un problema portare una bimba così piccola. A detta sua la piccola Carlotta starà benissimo a casa loro. La conduttrice è diventata mamma per la prima volta a 44 anni, per lei si è trattato di un miracolo. Di recente ha fatto sapere che a causa della sua età non pensa che lei e il marito allargheranno la famiglia.