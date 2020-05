Paola Perego parla degli attacchi di panico: “Non mi emozionavo più”

Paola Perego torna a far parlare di sé, la nota conduttrice ha scritto un libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, disponibile da ieri 12 maggio 2020. Nel suo libro la Perego ha raccontato la sua lunga e difficile lotta contra gli attacchi di panico, un problema che l’ha fatta stare male per moltissimo tempo. Con il suo libro vuole diffondere un messaggio di speranza, pensa infatti che tutti possono uscire da questo terribile baratro causato dagli attacchi di panico.

L’amata conduttrice è stata ospite oggi di Eleonora Daniele a Storie Italiane tramite collegamento, dove è tornata a parlare della sua lunga sofferenza causata dagli attacchi di panico. Alla conduttrice ha raccontato che non riusciva nemmeno a provare emozioni. Queste le sue parole: “Avevo dodici anni e la diagnosi che mi hanno dato è stata: ‘esaurimento nervoso’. Non c’era una cura, bisognava conviverci. I farmaci mi annebbiavano la mente e tenevano a bada tutto, anche le emozioni. Non mi emozionavo più. Per strada pensavo a quando sarebbe arrivato il prossimo attacco di panico”. A detta sua il panico è un mostro subdolo che spinge a provare vergogna per se stessi.

In passato Paola Perego era convinta che se avesse parlato del suo problema avrebbe dimostrato di non avere carattere, oggi non la pensa più così, a detta sua parlarne aiuta tantissimo. La conduttrice spera che parlare del suo problema possa dare forza a chi leggerà il suo libro, facendogli capire che si può superare tutto. Quando ha presentato il suo libro su Instagram, la Perego ha detto ai suoi tantissimi fan di non sottovalutare mai i mali dell’anima. A detta sua non non bisogna mai vergognarsi di chiedere aiuto, è importante parlatene e tirate fuori ciò che si ha dentro.