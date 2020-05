Paola Perego, esce il suo libro: “Racconta la battaglia contro gli attacchi di panico”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Paola Perego. L’amata e nota conduttrice ha scritto un libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, sarà disponibile dal 12 maggio 2020. Nel suo libro la Perego ha raccontato la sua lunga e difficile lotta contra gli attacchi di panico, un problema che l’ha fatta stare male per moltissimo tempo. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che non si tratta di un’autobiografia vera e propria, racconta però i suoi alti e bassi mentre cercava di sconfiggere il ‘mostro’.

Paola Perego ha annunciato l’uscita del suo libro sul suo profilo Instagram, ai suoi tantissimi fan ha svelato di essere molto emozionata perché si tratta di un progetto che le sta molto a cuore. A detta sua ha dedicato tutta se stessa in questo progetto, mettendosi per la prima volta a nudo. Nella didascalia del post pubblicato, tra le varie cose, ha scritto: “Questo libro non è una autobiografia, ma è un racconto sincero di tutti gli alti e bassi, di tutte le sconfitte e le vittorie che ho affrontato nella mia lunga, estenuante battaglia contro gli attacchi di panico.”

La conduttrice ha poi aggiunto: “‘Il mostro’ come lo chiamo io, mi ha perseguitata per più di 25 anni. Mi ha spaventata, angosciata, mi ha fatto vergognare di essere me stessa.” Sono stati anni veramente duri e difficili, ma dopo molta sofferenza e tanti sacrifici Paola Perego è riuscita a vincere la sua battaglia. Lei stessa ci ha tenuto a far sapere che oggi ‘il mostro’ non c’è più. La Perego ha poi concluso dicendo ai suoi fan di essere felice di poter finalmente raccontare senza più filtri né paure chi è ma soprattutto chi è stata.