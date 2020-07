Melissa Satta e Boateng secondo figlio, lei svela: “Lo desideriamo…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Melissa Satta, da tempo non si fa che parlare di una presunta seconda gravidanza per la showgirl e il marito Kevin Prince Boateng. Fino ad ora si è trattato solo di gossip e pettegolezzi, la Satta infatti non è incinta ma nei loro progetti di coppia futuri c’è il desiderio di avere un altro figlio.

Melissa Satta sogna di diventare mamma per la seconda volta, lo ha svelato lei stessa in un’intervista concessa al Corriere, dove ha chiaramente detto che non vorrebbe che Maddox rimanesse figlio unico. Parlando della possibilità di avere il secondo figlio la showgirl ha infatti detto: “Lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere”. Ad oggi la Satta non è in dolce attesa, nei prossimi mesi però lei e Kevin Prince Boateng potrebbero davvero allargare la famiglia. Lo scorso anno i due si erano separati per qualche mese, fortunatamente però hanno poi trovato il modo di risolvere le incomprensioni del loro rapporto e sono tornati insieme. Da quel momento i due non si sono più separati. Sui social si mostrano sempre più complici e innamorati.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng allargheranno presto la famiglia?

La showgirl ha parlato del suo rapporto con il marito. A detta sua quando i due si sono incontrati e innamorati sapeva bene che a causa del suo lavoro avrebbe dovuto rinunciare ad una vita stabile a causa dei frequenti trasferimenti. D’altra parte lui ha sempre accettato il lavoro della Satta senza dire nulla, in tal modo i due hanno trovato il loro equilibrio. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono molto felici e non vedono l’ora di allargare la famiglia. Succederà presto? Non ci resta che attendere nuovi indizi e indiscrezioni per saperne di più.