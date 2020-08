Melissa Satta e Boateng non sono in crisi: la romantica dedica di lui

Si torna a parlare di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, fino a poche settimane fa si parlava della possibilità che la showgirl fosse incinta, nelle ultime ore si è invece parlato di una presunta crisi tra loro. Il settimanale Chi aveva fatto sapere che la coppia sta attraversando un periodo un po’ delicato, con molte incomprensioni da risolvere.

C’è di nuovo aria di crisi tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta? Sembra proprio di no! A smentire il pettegolezzo ci hanno pensato proprio loro tramite un post pubblicato su Instagram. Entrambi hanno postato la stessa foto sui loro profili ufficiali, dove si mostrano insieme a cena a Porto Cervo, sono sorridenti e felici. La nota showgirl si è limitata a postare la foto, il calciatore ha invece aggiunto allo scatto una romantica dedica per la moglie. Questo è ciò che si legge nella didascalia del post di Boateng: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre.”

Nessuna crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, i due smentiscono su Instagram