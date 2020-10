Melissa Satta e Boateng si sono lasciati di nuovo? L’indiscrezione

Si torna a parlare di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, in estate si era parlato di una presunta crisi tra loro. Il settimanale Chi aveva fatto sapere che la coppia sta attraversando un periodo un po’ delicato, con molte incomprensioni da risolvere. A smentire il pettegolezzo erano stati però i diretti interessati tramite un post pubblicato su Instagram. Entrambi avevano postato la stessa foto sui loro profili ufficiali, dove si mostravano insieme a cena a Porto Cervo, sorridenti e felici.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrava andare benissimo, la nota modella in una passata intervista aveva anche rivelato che lei e il marito desideravano un altro figlio perché non volevano che Maddox rimanesse figlio unico. Le cose tra loro però sembrano aver preso una brutta piega nell’ultimo periodo, la loro storia d’amore è giunta di nuovo al capolinea? Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri 28 ottobre, ha svelato che i due hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. La rivista non ha lasciato dubbi, sembra infatti che la loro rottura sia una certezza.

Kevin Prince Boateng gioca nel Monza, durante l’ultima partita Melissa Satta non era in tribuna, ciò ha fatto pensare a molti che le cose tra loro potrebbero davvero non andare bene. Se fino a pochi mesi fa si parlava di una presunta crisi tra loro ora si parla addirittura di rottura. I due si sono davvero lasciati di nuovo? Cosa sarà successo tra loro per spingerli a mettere di nuovo fine al loro matrimonio? La Satta e il noto calciatore non hanno ancora detto nulla in merito al pettegolezzo, confermeranno presto la loro rottura? Lo scopriremo.