Belen, storia finita con De Martino: “Non ho spazio per chi non usa il cuore”

Continua ad attirare l’attenzione del gossip la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la loro riconciliazione avvenuta lo scorso anno sembrava procedere a gonfie vele la loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Da settimane non si fa però che parlare di una nuova crisi tra loro. Stando ai rumors i problemi tra i due sarebbero iniziati a gennaio, ancor prima della quarantena prevista per l’emergenza Coronavirus.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 24 giugno, Belen Rodriguez ha parlato della rottura con Stefano De Martino e del suo rapporto con il figlio Santiago. A detta sua oggi si trova in questa delicata situazione anche per il suo senso di giustizia, perché non vuole vivere una vita non reale dove le persone si raccontato in un modo e agiscono in un altro. Tra le varie cose ha detto: “Sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio.”

Con le sue parole cosa avrà voluto dire la Rodriguez? Quello che non è riuscito a mantenere le promesse tra lei e De Martino sarebbe quindi lui? Le sue dichiarazioni lasciando intendere che la colpa della rottura sia da attribuire proprio all’ex ballerino di Amici, non si è lasciata però sfuggire altri dettagli sulla fine della loro storia d’amore.

Belen Rodriguez ha parlato poi del figlio Santiago, a detta sua è lui il suo vero amore, per lei è il figlio perfetto. La modella argentina non pensa di essere una mamma modello, ma si impegna molto. Nel corso dell’intervista ha raccontato che il figlio non ha mai avuto tate e non ha mai dormito con persone che non fanno parte della famiglia. Ad aiutarla ci pensa la mamma, i suoi genitori vivono infatti vicino a casa sua. La Rodriguez ha fatto sapere che la madre è una maestra ed è molto paziente.

La bellissima modella argentina ha poi svelato: “Magari se non fossi Belen avrei già tre figli. Ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così.” La fine della storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino questa volta è definitiva? Al momento sembra proprio di si, ma con loro chi può dirlo!