Temptation Island, autrice svela: “Alcune coppie sono fake e mentono”

L’attuale edizione di Temptation Island, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia su Canale 5, sta conquistando un successo incredibile in termini di ascolti. Moltissimi telespettatori sono curiosi di scoprire cosa succederà alle coppie durante il loro percorso, una di loro ha già lasciato il programma da separati, si tratta di Christiane e Ludovica.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica l’autrice del reality, Raffaella Mennoia, ha rivelato che per formare il cast ogni anno valute moltissime coppie, almeno 150-160 dopo una prima scrematura. Nella stanza dei casting parla singolarmente con i fidanzati e con le fidanzate, se si appassiona nel primo quarto d’ora a quello che le raccontano allora è andata. Ogni giorno vede una media di quattro coppie e cerca di capire il motivo per cui vogliono partecipare.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha poi svelato: “Se sono tutte coppie vere o no? Alcune sono fake e mentono”, a detta sua l’istinto ti salva. Lei come fa a capire quando sono fake? A questa domanda ha così risposto: “Separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia.”

