Temptation Island, Christian e Ludovica al capolinea: perché è finita

È già scoppiata una coppia a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, Christian e Ludovica hanno deciso di uscire separati dal programma. È stato lui a chiedere il falò di confronto anticipato nel corso della seconda puntata andata in onda ieri, giovedì 4 luglio, deluso dal comportamento dell’ormai ex fidanzata ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Stavano insieme da un anno e otto mesi, era stato lui a contattare la redazione di Temptation Island perché voleva mettere alla prova Ludovica. Il motivo? Perché la 29enne lo aveva già lasciato due volte dicendo di essere confusa ma aveva poi scoperto che l’aveva tradito due volte con la stessa persona. Nel villaggio avrebbe dovuto dimostrargli che i suoi sentimenti erano reali, si è però avvicinata pericolosamente al tentatore Andrea deludendo non poco il 34enne.

Filippo Bisciglia ha mostrato diversi video di Ludovica a Christian, in uno di questi la ragazza si è chiusa in bagno con il tentatore e hanno fatto la doccia insieme. L’ormai ex fidanzato non ha sopportato il suo atteggiamento e ha chiesto il confronto, durante il quale ha manifestato delusione e rabbia. Il 34enne ha poi deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione dicendo alla ragazza di non cercarlo fuori dal programma perché non ha più intenzione di perdonarla.

