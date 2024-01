Soraia Ceruti sulla rottura con Luca: “Litigavamo per qualsiasi cosa”

A distanza di circa otto mesi dalla fine della loro storia d’amore Soraia Ceruti ha svelato la sua verità sui motivi che hanno causato la rottura tra lei e Luca Salatino. Si erano conosciuti a Uomini e Donne e sembravano molto innamorati, la loro relazione però è giunta al capolinea dopo qualche mese.

Cosa è successo tra loro? Intervistata da Sdl.Tv l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che all’inizio andava tutto bene, quando però sono andati a convivere ha scoperto alcuni lati del carattere dell’ex fidanzato che non le piacevano affatto. Tra le varie cose ha detto: “Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa.” A detta sua ha riscontrato dei limiti importanti, ha anche detto che Luca Salatino ha un carattere molto duro ed è difficile smuoverlo quando ha un’idea. Dopo ogni litigio facevano pace, si confrontavano molto ma ad un certo punto sono arrivati al limite della sopportazione e dopo quattro mesi di convivenza hanno mollato.

Soraia Ceruti pensa di aver dato all’ex fidanzato tutto ciò che poteva, però anche le persone a lei vicine hanno notato atteggiamenti brutti, tra questi anche la gelosia. Quest’ultima in varie occasione era davvero eccessiva, a detta sua metteva in difficoltà anche altre persone quando andavano a cena con amici. L’ex corteggiatrice ha poi concluso dicendo che quando una persona ti limita la relazione non è più sana perché si fa fatica ad essere se stessi.

LEGGI ANCHE -> Luca Salatino abbandona il GF Vip: “Non ce la faccio più”