Temptation, Perla e Igor si sono lasciati: l’annuncio su Ig

La storia d’amore tra Perla Vatiero e Igor Zeetti è giunta al capolinea, i due sono diventati noti per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Lei era approdata nel programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti. Volevano risolvere i loro problemi di coppia ma le cose non sono andate come speravano, i due infatti sono usciti separati dal reality dei sentimenti.

Mirko nel villaggio ha iniziato un flirt con una delle tentatrici, Greta, i due sono stati una coppia fino a qualche giorno fa ma all’improvviso hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Anche la Vatiero dopo il reality ha iniziato a frequentare uno dei single, Igor, nelle scorse ore però hanno annunciato la loro rottura. L’ex tentatore sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai fan che i presupposti per una bellissima storia c’erano ma non sono riusciti a viversi a pieno a causa della distanza e degli impegni professionali. Ciò ha messo in risalto equivoci ed incomprensioni caratteriali che li hanno resi incompatibili, l’affetto tra loro però resta.

Anche Perla Vatiero ha confermato la fine della relazione con Igor sui social, ai suoi seguaci su Instagram ha rivelato che la crisi è iniziata due settimane fa. Ha poi fatto sapere che la loro frequentazione è finita perché si sono resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale. Ai fan ha poi detto che Igor le è stato molto vicino e continua a volergli molto bene, ha poi aggiunto che non hanno nessun motivo per litigare e odiarsi.

