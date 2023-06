Federico Rossi spiazza: “Separazione da Benji? Decisione non mia”

Federico Rossi e Benjamin Mascolo non sono più un duo musicale dal 2020, si chiamavano Benji e Fede ed erano amatissimi. La loro separazione fece non poco discutere, i loro tantissimi fan ci sono rimasti davvero male quando hanno annunciato la loro separazione. Dopo anni spuntano i motivi della rottura, a rivelarli è stato Federico.

In un’intervista rilasciata a Cosmpolitan tra le varie cose ha ammesso: “La separazione da Benji? Non ho mai avuto né ripensamenti né rimpianti. La decisione non è stata mia, ora posso dirlo.” Il cantante ha continuato dicendo che un giorno Benji arrivò in studio e gli disse che non riusciva più a stare dentro a quel rapporto per motivi suoi. Lui ha preso coscienza di quella decisione e si è concentrato sulla sua vita e sulla sua carriera. A detta sua non ha mai sofferto questa cosa, pensa che se Mascolo sia arrivato a dirgli quelle cose c’era un punto di rottura che impediva loro di continuare a cantare insieme.

Federico Rossi non ha voluto commentare la collaborazione di Benji con i Finley. Il cantante ha spiegato di non averlo fatto perché lui va per la sua strada e Mascolo per la sua, ha poi concluso dicendo che nella vita ognuno fa le sue scelte.

