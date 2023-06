Paolo Ruffini torna a parlare di Diana Del Bufalo: “Mi ha lasciato così…”

A distanza di anni dalla fine della loro storia d’amore Paolo Ruffini è tornato a parlare di Diana Del Bufalo e di come lei lo lasciò. I due sembravano complici e innamorati ma con il tempo le cose cambiarono e decisero di prendere strade diverse dopo quattro trascorsi insieme. Fu lei a mettere fine alla loro relazione sentimentale nel 2019.

Il noto attore toscano in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha raccontato che quella con Diana Del Bufalo è stata una storia d’amore bella e semplice. La rottura a detta sua è avvenuta in modo ‘incredibile’, come? Queste le sue parole: “Un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te.” Ha poi continuato dicendo che lui accettò la sua decisione e la loro storia d’amore giunse definitivamente al capolinea, entrambi però sono stati molto male.

All’ex compagna Paolo Ruffini ha dedicato parole speciali, l’ha infatti definita una ragazza fantastica. Ha poi rivelato di essere felicissimo del fatto che stia coronando ciò che gli diceva sempre, cioè fare musical. L’attore è andato anche a vederla in 7 spose per 7 fratelli e le ha portato un bel mazzo di fiori, un gesto che lei ha molto apprezzato. Ad oggi entrambi hanno ritrovato l’amore e sono felici.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi ha un nuovo amore: chi è il fidanzato 52enne