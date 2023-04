Sonia Bruganelli e Bonolis si sono lasciati? La coppia fa chiarezza

Stando a Dagospia sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Sul sito si legge che molto probabilmente nel weekend la coppia ufficializzerà la rottura a Verissimo. I due stanno insieme da 25 anni, dal loro amore sono nati tre figli. L’indiscrezione fa sapere che il loro amore è finito, ma c’è ancora stima e rispetto.

Secondo Dagospia c’erano già state delle avvisaglie quando la moglie del noto conduttore ha rivelato che dormono in case separate, aveva anche detto che non sono una cosa sola ma due diverse entità che hanno scelto di vivere insieme. Si tratta però dell’ennesima fake news, sono stati proprio i diretti interessati a smentire le voci sulla loro presunta rottura. Con un video alquanto ironico postato sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli hanno rivelato di essere in difficoltà di fronte alla notizia della separazione. Paolo Bonolis si è chiesto se devono davvero separarsi per non smentire il sito di informazione o se devono smentire mandando sul lastrico il ‘sito di cavolate’.

Con le loro parole Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno chiaramente smentito di essersi lasciati. Hanno anche consigliato agli utenti di non fidarsi mai delle informazioni riportate sui vari siti di gossip.

