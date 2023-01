In un’intervista rilasciata al settimanale F Sonia Bruganelli si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni che riguardano il suo rapporto con il marito Paolo Bonolis e non solo. Ha rivelato che la sua forza dipende dal fatto di aver sempre contato solo su se stessa, nonostante sia sempre stata in coppia. Ci ha tenuto a precisare che non ha mai sentito di esistere in funzione di un uomo.

Nei mesi scorsi si è parlato moltissimo del fatto che i due vivano in case separate, anche se comunicanti tra loro. In tanti sospettavano che tra loro fosse finita, loro però hanno sempre smentito. In merito alla scelta di comprare un’altra casa che hanno poi reso comunicante con quella in cui già vivevano ha spiegato che lei e il marito non sono un’unica cosa. Ha continuato dicendo che sono due diverse entità che hanno deciso di vivere insieme e costruire una famiglia. A detta sua, però, ora che i figli sono più grandi possono permettersi di riprendere i propri spazi in parte.

Tra le varie cose Sonia Bruganelli ha anche rivelato com’è il rapporto di Paolo Bonolis con le altre donne fuori dalla televisione. Queste le sue parole: “Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri.”

