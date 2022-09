Marco Columbro svela: “Non ho più voglia di fare tv”, il motivo

Da tempo Marco Columbro si è allontanato dal mondo della spettacolo e della televisione, in passato però è stato tantissimo il successo che è riuscito ad ottenere nei panni di conduttore. Come mai ha deciso di stare lontano dai riflettori dopo tanti anni di stimata carriera? A fare chiarezza in merito alla sua assenza dal piccolo schermo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini per il format Youtube ‘Un caffé con’.

Nel 2001 a causa di un aneurisma celebrale il famoso conduttore era stato costretto ad allontanarsi dalla televisione. Un periodo di stop che a quanto pare lo ha fatto molto riflettere sul suo futuro professionale. Per un po’ dopo il malore era tornato sul piccolo schermo, per poi sparire definitivamente. Da quel momento Marco Columbro si è dedicato al suo lavoro di attore teatrale e ad altre tematiche. Di tanto in tanto è anche tornato in tv per qualche ospitata.

LEGGI ANCHE -> Sangiovanni annulla il concerto per motivi di salute: parla lui

Quando la Cuccarini gli ha chiesto che ruolo avrebbe preferito per tornare in tv ha risposto dicendo che gli va bene qualsiasi ruolo. Ha poi aggiunto: “Il problema è che io non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose.” Il conduttore ha fatto sapere di aver scritto un libro che uscirà a fine anno, ‘Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli’. Tra le varie cose gli piacerebbe anche aprire un’accademia di ricerca spirituale. A detta sua quello che ha fatto nello spettacolo l’ha fatto ed è inutile rifare le stesse cose. Marco Columbro ha poi concluso dicendo: “Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa. Io ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone e questo mi fa piacere.”