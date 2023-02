Elettra Lamborghini si svela: “Ho avuto tre traumi, sono in terapia”

Non è un periodo facile per Elettra Lamborghini, a farlo sapere è stata lei stessa ieri 2 febbraio 2023 durante la sua ospitata a Stasera c’è Cattelan, show condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai Due. La nota cantante ha rivelato che questo è un periodo brutto per lei, si sente triste e disillusa dalle persone.

Ha ribadito che per lei è un ‘periodaccio’, però si sta facendo aiuta, infatti è in terapia. Al conduttore ha raccontato che ha giù fatto due incontri per lavorare sui suoi traumi, a detta sua ne ha avuti tre nella sua vita. Ha poi aggiunto: “Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni.” Il suo malessere non ha però nulla a che fare con il rapporto che ha con il marito, lei stessa ha infatti puntualizzato che le cose con Afrojack vanno a gonfie vele. I due sono sposati da quasi tre anni e sono più innamorati che mai.

Parlando del marito Elettra Lamborghini ha rivelato per fortuna tra loro non c’è nessun problema. Pensa però che in generale le persone siano troppo cattive e lei la prende troppo sul serio. La cantante ha poi rivelato che in questi giorni ha pianto molto e il marito è sempre stato al suo fianco. Cosa è successo all’amatissima cantante? Al momento non ha voluto rivelare nessun altro dettaglio, in futuro potrebbe però raccontare ciò che la sta facendo stare così male.

