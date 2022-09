Elettra Lamborghini sbotta contro la sorella Ginevra: lo sfogo social

Dopo le varie rivelazioni fatte da Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip sulla rottura con la sorella, sul suo profilo Instagram la sorella Elettra Lamborghini ha finalmente rotto il silenzio. Un lungo sfogo contro la sorella dove, tra le varie cose, ci ha tenuto a precisare che non è vero che le ha inviato delle lettere perché se così fosse stato le avrebbe lette.

Alla cantante non piace affatto che Ginevra stia parlando così tanto di lei nella casa più spiata d’Italia, per questo motivo l’aveva diffidata un mese prima della sua partecipazione. Ha spiegato che la seconda diffida l’ha fatta come richiamo, perché la sorella sta continuando a parlare di lei e del loro inesistente rapporto. Nel lungo sfogo tra le altre cose si legge: “Rimango senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro.” Elettra Lamborghini ha continuato dicendo che non dirà altro su questo teatrino e pensa che metterla in cattiva luce in televisione non sia rispettoso nei suoi confronti.

Altro che lettere personali, a detta sua i modi della sorella Ginevra Lamborghini sono sempre stati altri e forse è anche per questo che ad oggi tra loro non c’è stato un chiarimento. Dopo aver ribadito che sulla questione non ha altro da dire ha chiaramente lasciato intendere che non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare dello show.

