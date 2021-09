Flaminia Lamborghini: chi è la sorella minore di Elettra Lamborghini

Flaminia Lamborghini è la sorella minore di Elettra Lamborghini, nonché gemella di Lucrezia. Le due, giovani, bellissime e misteriose, erano al fianco della sorella nota al mondo dello spettacolo nel giorno del matrimonio con Afrojack. Elettra, infatti, le ha scelte come testimoni di nozze. Nate nel 1999 ,le gemelle Lamborghini sono frutto dell’unione tra Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini. La famiglia, però, non finisce qui: Elettra ha anche un fratello più grande, Ferruccio, pilota di professione, e una sorella maggiore di nome Ginevra. Quest’ultima, che lavora nel reparto creativo dell’azienda di famiglia, condivide una passione con Elettra. Anche lei, infatti, ama la musica e il canto: pochi mesi fa è uscito il suo primo singolo, Scorzese.

Flaminia Lamborghini: chi è e cosa fa

Flaminia Lamborghini ha 22 anni e si è diplomata al liceo artistico. Piuttosto riservata, così come la gemella, ciò che traspare della sua vita è quello che mostra sul suo profilo Instagram. Anche Elettra pubblica spesso foto con le gemelle più piccole, tra cui alcuni video divertenti su TikTok. Boom di like per le foto in compagnia della gemella: le due, omozigoti, sono davvero identiche. Ginevra, Elettra, Lucrezia e Flaminia sono legatissime alla mamma Luisa Peterlongo. La donna, dal canto suo, ama alla follia le figlie e appoggia le loro scelte, difendendole a spada tratta. Su Elettra, al settimanale Gente, aveva dichiarato “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”.

Flaminia Lamborghini non sembra, per ora, voler seguire la strada televisiva della sorella. Elettra, dopo il successo come opinionista all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha fatto sognare i fan con un post in cui scriveva: “Ciao da noi 3“. Delusione per chi sperava in un baby Lamborghini: il riferimento pare fosse al suo seno prosperoso.

