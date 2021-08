Federico Lauri: moglie, figlia e vita privata dell’hair stylist

Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, è un hair stylist ben noto nel mondo dello spettacolo. Il suo successo lo deve a un programma andato in onda su Real Time. Il tv show, intitolato Il Salone delle Meraviglie e del quale si attendono nuove stagioni, riprende i momenti di lavoro all’interno del salone di Federico. I negozi del talentuoso giovane sono dislocati in tutta Italia, ma con una costante: i volti più noti dello spettacolo passano di lì. Tina Cipollari, Alba Parietti e Valeria Marini, per citarne alcuni, sono clienti fisse. Ma la vita di Federico non è solo il salone: ha, infatti, una splendida famiglia. La moglie Letizia e la figlia Sophie Maelle lo riempiono d’amore.

Federico Lauri: biografia e vita privata

Federico Lauri nasce ad Anzio il 5 ottobre 1989. La passione per l’hair styling lo accompagna da sempre. Ad appena cinque anni si diverte creando acconciature sulle bambole. Il gioco diviene presto il suo lavoro. Ha 13 anni quando inizia a lavorare nel negozio di un barbiere. occupandosi delle mansioni minime pur di imparare il mestiere. La passione per questo lavoro lo porta a scegliere di interrompere gli studi. Dopo anni di gavetta apre il primo negozio ad Anzio. Il successo è tale che decide di aprirne altri a Milano, Roma e in Sardegna.

Per quanto riguarda la vita privata, Federico sta da diverso tempo con Letizia. Insieme la coppia ha dato alla luce Sophie Maelle, nata nel 2017. Come raccontato in un’intervista, la bimba è nata grazie all‘inseminazione artificiale, un percorso lungo e doloroso che la coppia ha dovuto affrontare. La famiglia vive ad Anzio in un appartamento decisamente eccentrico: pavimenti in marmo bianco, rifiniture in oro e troni in velluto.

