Veronica Ojeda: chi è l’ex fidanzata di Diego Armando Maradona

Veronica Ojeda è stata una delle donne più importanti nella vita di Diego Armando Maradona. I due hanno vissuto una relazione molto intensa, dalla quale è nato anche un figlio. Veronica era rimasta incinta una prima volta, ma per via di un aborto spontaneo ha perso il bambino. Il suo ruolo nella vita del Pibe de Oro è stato di tale importanza che sul punto di morte Maradona ha voluto inviare un messaggio al nuovo fidanzato della donna.

Veronica Ojeda: l’incontro con Maradona

L’età di Veronica Ojeda non si conosce. Si ritiene che sia nata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Ciò che si sa è che al momento dell’incontro con Diego Armando, nel 2005, aveva tra i 28 e i 31 anni. Di professione era una docente di educazione fisica molto apprezzata. Ojeda e Maradona si incontrano al matrimonio del cugino di lei. È il 13 novembre 2005, i due sono con amici e parenti alla festa di matrimonio e Diego Armando rimane folgorato dalla donna. Lei è bionda, bella, intelligente e 20 anni più giovane. Il giorno successivo al matrimonio Maradona si presenta alla sua porta, nel quartiere Villa Fiorito di Buenos Aires, in cui entrambi sono cresciuti. Si dichiara e inizia così una relazione destinata a durare. Più tardi il calciatore dichiarerà che quando ha fatto il gesto di presentarsi davanti all’appartamento della donna, temeva che lei non gli avrebbe aperto.

Dalla relazione nascerà l’ultimo figlio di Diego Maradona, Diego Fernando Maradona Ojeda.

Il messaggio di Maradona prima di morire

Oggi Veronica Ojeda è fidanzata con Mario Baudry. Poche ore prima di morire, Maradona avrebbe mandato un messaggio vocale all’uomo, nel quale diceva: “Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te, abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente“. Il messaggio è stato trasmesso nel programma Secretos Verdaderos,

