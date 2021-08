Lorena Forteza: cosa le è successo e cosa fa oggi Caterina de “Il Ciclone”

Lorena Forteza è stata una delle icone sexy degli anni ’90. È conosciuta al grande pubblico principalmente per aver ricoperto il ruolo di coprotagonista ne Il Ciclone, film di Leonardo Pieraccioni. Era stata notata proprio dal regista e attore toscano per la sua partecipazione in una pubblicità televisiva del noto marchio Superga. Il successo derivato dal film Il Ciclone fu immediato. Lorena Forteza, nella pellicola, era brava, bellissima e sensuale. Sfortunatamente la notorietà durò poco: negli anni in cui la televisione la voleva aderente a un canone estetico molto stringente, prese qualche chilo e rimase fuori dal mondo dello spettacolo. Dopo alcuni anni riapparve come modella per un brand di taglie forti.

Nel 2004 la partecipazione al programma Mediaset Bisturi! Nessuno è perfetto, nel quale si proponeva di rimettersi in forma tramite una dieta e un programma di allenamento. Nel 2005 ottenne una parte nel film Il mondo è meraviglioso, nel ruolo di Elena Martinez.

Lorena Forteza: cosa le è successo e cosa fa oggi

Lorena Forteza (1979), l’attrice nata Bogotà che ai tempi de Il Ciclone aveva appena 19 anni, ha raccontato di essersi sentita travolta dal successo derivato dal film: “Ero appena una ragazzina e il successo mi ha travolta“.

Forteza ha attraversato momenti molto difficili nel corso della sua vita. Proprio sul finire degli anni ’90, nello stesso periodo dell’uscita nelle sale del film che l’aveva portata al successo, diversi drammi familiari la portarono in un baratro. Nel 1998 avvenne il divorzio dal marito, Damiano Spelta. Nel contenzioso per la separazione, Lorena Forteza perse la custodia del figlio Ruben. Questi eventi la portarono a una severa depressione che, associata ai cambiamenti di aspetto, la tagliarono fuori dal mondo dello spettacolo.

Oggi l’attrice si è ritirata dagli schermi e vive in Spagna, ma torna spesso in Italia per far visita al figlio Ruben, ormai 22ennei.

