Amanda Lear: biografia e vita privata dell’amatissima diva

Amanda Lear è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Attrice, cantante, modella e presentatrice di successo, ha ispirato intere generazioni con la sua sicurezza e la sua forza d’animo. Pungente ed eccentrica, non si fa mettere all’angolo facilmente. Le sue interviste sono iconiche e le sue risposte sono oggi virali. Amanda Lear, nonostante gli 82 anni, non perde lo smalto, anzi. Recentemente ha mostrato ai suoi seguaci il nuovo fidanzato, molti anni più giovane di lei.

Amanda Lear: biografia

Amanda Lear nasce a Hong Kong nel 1939. La sua infanzia è avvolta nel mistero. Si ritiene che si sia trasferita in Francia con la madre in seguito alla separazione dei suoi. Amanda, però, ha sempre fornito informazioni contraddittorie sulla sua gioventù. I dubbi riguardano persino la data di nascita.

Ciò che è certo è che negli anni ’60 la carriera della donna esplode. Inizia come modella e viene subito notata per l’aspetto androgino e unico. La sua estetica è particolare e interessante al punto che diviene la musa del pittore surrealista Salvador Dalì, per il quale ha posato molte volte. È il 1973 quando avviene l’evento che svolterà la carriera di Amanda: posa, infatti, come modella fetish per la copertina dell’album For Your Pleasure, della band glam rock britannica Roxy Music. Così ha inizio la relazione tra Amanda Lear e David Bowie.

Amanda diviene una cantante di successo. Nella sua carriera vanta 18 album e più di 50 singoli. Nel frattempo porta avanti anche l’ambito del cinema e la conduzione di programmi televisivi. Fino al ritiro dalle scene sarà una soubrette e ospite su diversi canali in Italia e nel mondo.

Nel 2016 decide di abbandonare il mondo dello spettacolo, sostenendo di volersi godere la vita dopo 40 anni di duro lavoro. Oggi è felicemente fidanzata con un uomo giovane e affascinante. I due si mostrano uniti e divertiti sul profilo Instagram di lei.

Leggi anche: Valentina Nulli Augusti attacca Eletti: “Follia e delirio mentale inaspettati”