Roberto Berger: chi era il miliardario marito di Loredana Bertè

Roberto Berger è stato il primo marito della cantante Loredana Bertè. Una relazione tenuta nascosta ai media e terminata pochi anni dopo il matrimonio per i misteri e i segreti che sono venuti a galla solo dopo le nozze. Roberto non è stato l’unico marito di Loredana Bertè: anni dopo sposerà il noto tennista Borg, dal quale divorzierà dopo 6 anni. Gli amori della rockstar italiana sono stati diversi, passionali e intensi. Una vita piena di gioie e soddisfazioni, ma anche di tanti dolori, uno su tutti la morte della sorella Mimì.

Nonostante la fine prematura del matrimonio, Bertè ricorda con grande affetto Roberto Berger, morto nel 2009.

Chi era Roberto Berger

Roberto Berger era il figlio del miliardario Tommaso Berger. Il padre era un imprenditore di successo, la sua azienda era proprietaria di moltissimi marchi, tra cui diversi di acqua minerale. Della vita di Roberto prima del matrimonio con Loredana si sa molto poco. Nonostante la cantante fosse già molto nota, riuscì a mantenere segreta la relazione fino al matrimonio lampo celebrato alle Isole Vergini. Fu allora che il grande pubblico venne a sapere dell’amore tra i due. Il padre di Roberto, in un libro autobiografico scritto nel 2007, racconterà di aver ricevuto quello stesso giorno una telefonata dal figlio in cui diceva “Papà, ho da darti una notizia brutta per te e bella per me. Mi sono sposato con la cantante Loredana Bertè”.

Per una ragione tutt’oggi non chiara, Roberto Berger decise di nascondere alla moglie le sue origini: Bertè, che aveva 10 anni in più rispetto al consorte, non sapeva di aver sposato un miliardario e quando lo scoprì andò su tutte le furie. Si arrabbiò al punto che decise di interrompere il matrimonio: “me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”.

Il complicato rapporto con il padre e la morte

Roberto Berger ebbe un rapporto difficile con il padre, raccontato da quest’ultimo nel libro Onora il padre. I rapporti tra i due si complicarono perché il padre accusò Roberto di aver prosciugato il patrimonio di famiglia e di averlo tradito vendendo l’azienda Crippa & Berger al competitor Chiari e Forti. A nulla valsero le querele di Roberto nei confronti dell’uomo.

Roberto morì nel 2009, per cause sconosciute.

Leggi anche: Roger Garth: tutto sul modello e attore re dei salotti