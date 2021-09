Roger Garth: tutto sul modello e attore re dei salotti

Roger Garth è un volto ben noto alla televisione italiana. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per diversi flirt con personaggi dello spettacolo e divi hollywoodiani. Una vita avvolta nel mistero, sono poche le informazioni che si hanno sulla vita privata dell’attore e modello romano. Dopo anni nei più noti salotti televisivi, da Markette con Piero Chiambretti, a Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso, lo abbiamo visto quest’anno tornare su Canale 5. È stato ospite per diverse puntate nell’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Roger è stato in studio in qualità di amico del concorrente Ubaldo Lanzo. Vediamo meglio chi è il modello che buca lo schermo.

Roger Garth: biografia e vita privata

La vita di Roger Garth è avvolta da un alone di mistero: dalla data di nascita alla famiglia, dai flirt alle amicizie, tante parole e poche, pochissime certezze.

Dovrebbe essere nato il 18 ottobre 1980. Il padre, di cui Roger ha dichiarato che non dirà mai il nome, pare che sia stato un noto divo di Hollywood, con un nome d’arte. La madre, invece, una donna francese. L’attore ha dichiarato che i genitori sono stati molto assenti nella sua infanzia, per via dei numerosi viaggi di lavoro del padre. Quattro giorni dopo la morte di quest’ultimo, Roger Garth, ha avuto un grave incidente in moto, che gli è costato diverse operazioni alla schiena e in seguito al quale ha rischiato di perdere la mobilità di alcuni arti.

Roger Garth, di una bellezza ipnotica, è il primo modello androgino italiano. Tra i suoi presunti flirt Antonella Mosetti, Keanu Reevs e Sylvie Lubamba.

Sul suo profilo Instagram, che vanta più di 100.000 followers, boom di like per una foto allo specchio, senza, veli, coperto solamente da una bottiglia: “Let the wind blow through me“

