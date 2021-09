Barbara de Santi è stata uno dei personaggi più discussi del Trono Over di Uomini e Donne. Bella, vivace e dal carattere pungente, ha partecipato a diverse edizioni della versione del noto programma di Canale 5. Nel suo percorso ha avuto modo di frequentare diversi uomini, con sporadiche relazioni durature. D’altronde si sa, le dinamiche all’interno del programma rendono complesso il superamento della fase della frequentazione. Non mancano, però, eccezioni. Sono comunque molte le coppie che sono uscite insieme dal programma e hanno costruito relazioni importanti: matrimoni, figli e convivenze.

Barbara de Santi: che fine ha fatto?

Barbara de Santi è stata all’interno del programma per diversi anni. Dopodiché, è sparita dai radar per alcune edizioni. Recentemente è tornata per qualche puntata. I fan del programma sono rimasti sbigottiti dal grande rientro. Barbara de Santi, infatti, non è certo mai passata inosservata. Hanno fatto storia le sue litigate all’interno del programma, le urla con l’altra nota dama Gemma Galgani e le discussioni con gli opinionisti.

L’ultima pesante querelle è stata proprio con Gianni Sperti. Quest’ultimo sosteneva che Barbara stesse uscendo con un uomo del parterre solo per il suo lavoro “Cosa ti è piaciuto? Che fa il broker?”. La donna ha immediatamente ribattuto dicendo: “Potrebbe anche essere un broker sfigato che va di porta in porta, vive a Lugano? Potrebbe essere un frontaliere. Se vivesse in Italia e lavorasse in Svizzera sarebbe benestante, se abitasse lì avrebbe la mia medesima capacità d’acquisto. Io non sono mai stata mantenuta a differenza di altre persone. Non l’ho dichiarato io eh…”. Il riferimento chiaro a una dichiarazione di Paola Barale, ex moglie di Gianni, che aveva raccontato di non aver avuto figli con lui perché era l’unica della coppia a lavorare. L’opinionista, a quel punto è andato su tutte le furie. Successivamente, Barbara si è scusata per aver oltrepassato il limite.

Oggi Barbara appare sui social con un look rinnovato, sempre bella ed elegante. La rivedremo nel parterre femminile? Lo scopriremo tra poco, con l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne.

