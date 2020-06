Lorenzo Riccardi e Claudia: ecco perché non dormono spesso insieme

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata poco più di un anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. I due non perdono occasione sui social per dimostrare quanto siano affiatati e innamorati, in più occasioni hanno fatto sapere che sognano di diventare marito e moglie e di avere dei figli insieme. Tanti sono stati i passi importanti compiuti dalla coppia dopo la scelta, più innamorati che mai sono andati quasi subito a convivere a Latina.

La convivenza tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele, i due sono molto affiatati. C’è un dettaglio che però non avevano mai rivelato fino ad ora, nonostante vivano insieme non dormono spesso nello stesso letto. Il motivo? A tenerli distanti la notte sarebbero le loro abitudini di vita diverse. A farlo sapere è stato l’ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Queste le sue parole: “Con Claudia infatti dormo pochissime volte perché io dormo con la tv accesa, non riesco con il buio pesto. Quando entro in camera da letto è tutto sigillato e non trovo neanche il letto. Quindi spesso ripiego sul divano”.

Lorenzo Riccardi spiega perché non dorme spesso con Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi ha parlato poi della convivenza con Claudia Dionigi, ha fatto sapere che vanno molto d’accordo, a detta sua la compagna non è una che rompe le scatole. L’ex tronista ha raccontato che ogni tanto Claudia si imputa e lo accusa di essere disordinato, lui però ha fatto sapere che non è vero. Con ironia ha aggiunto che la disordina in realtà è lei. La relazione tra Lorenzo e Claudia va a meraviglia, di recente l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che tanti sono i progetti che stanno valutando per il loro futuro, tra questi c’è anche il desiderio di sposarsi e avere dei figli.