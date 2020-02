Francesca De Andrè attacca Gennaro Lillio: “È troppo legato ai social…”

Si torna a parlare della relazione nata tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. I due nella casa più spiata d’Italia sin dall’inizio si erano avvicinati moltissimo, per settimane si sono coccolati. Gennaro in più occasioni aveva ammesso di provare un forte interesse per la De Andrè, lei però all’inizio si tratteneva perché era già impegnata sentimentalmente fuori dalla casa. Quando la sua relazione con l’ex fidanzato è finita si è lasciata andare con l’ex gieffino, tra i due è scoppiata una forte passione.

Dopo il Grande Fratello Vip i due sembravano più innamorati e complici che mai, la loro storia d’amore non è però durata a lungo. La scorsa estate Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno deciso di mettere un punto definitivo alla relazione, entrambi hanno più volte spiegato che le cose tra loro non andavano più bene. Dopo la rottura non sono rimasti affatto in buoni rapporti, in più occasioni si sono lanciati pungenti frecciatine che lasciano intendere che provano rancore l’uno verso l’altro. L’ex gieffina dopo la fine della relazione con Lillio è tornata tra le braccia di Giorgio Tambellini. Ad oggi i due sono più innamorati e felici che mai, sono andati anche a convivere.

Gennaro Lillio è troppo legato ai social? Ecco cosa ha detto Francesca De Andrè

A distanza di mesi Francesca De Andrè si è scagliata ancora contro Gennaro Lillio in un in’intervista concessa al settimanale Mio. L’ex gieffina ha accusato l’ex fidanzato di essere troppo attaccato ai social, a detta sua riportava troppi dettagli della sua vita privata sui social. Dopo la rottura lei lo aveva anche accusato di essere superficiale. Nel corso dell’intervista la De Andrè parlando dell’ex gieffino ha detto: “Nonostante fossi stata io a capire che le cose non andavano, lui è corso sui social a dire che mi aveva lasciato lui. È troppo legato ai social e questo era un problema nella nostra storia: ogni volta che discutevamo, lui andava su Instagram!” Francesca ha continuato dicendo che una persona che risponde in modo così cattivo denota rancore, pensa infatti che a lui potrebbe non essere ancora passata.