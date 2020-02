Francesca De Andrè non fa pace con Fabrizia: “Non mi fido più di lei…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Francesca De Andrè, ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. La De Andrè è tornata a parlare della sua faida con la sorella Fabrizia De Andrè in un’intervista concessa al settimanale Mio. Le due non si parlano più da mesi, Fabrizia ha fatto alcuni appelli chiedendole di dare un’altra possibilità al loro rapporto, Francesca continua però a ribadire di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi con la sorella.

Francesca De Andrè continua a credere che Fabrizia De Andrè e l’opinionista Biagio D’Anelli abbiano orchestrano il finto tradimento di Giorgio Tambellini. Il motivo? Per ottenere maggiore visibilità, l’opinionista andava infatti da Barbara d’Urso a parlare dell’ex gieffina. La De Andrè ha poi ribadito che mettendo in dubbio la fedeltà del compagno Giorgio le hanno fatto molto male. L’ex gieffina dopo ciò che è successo ha escluso la sorella dalla sua vita, non pensa che riuscirà mai a fidarsi ancora di lei. In merito a ciò ha dichiarato: “Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa”. Ha poi aggiunto: “Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici”.

Francesca De Andrè ha chiuso con la sorella Fabrizia, soffre la lontananza dal nipote

Nessun rapporto quindi tra Francesca De Andrè e la sua famiglia, l’unica cosa che la fa stare male però è la lontananza dal nipote. L’ex gieffina ha fatto sapere che sente molto la mancanza del figlio di Fabrizia, ma non vuole avere alcun rapporto con la sorella ed è per questo che è costretta a stare lontana dal nipote. La De Andrè ha fatto sapere di essere stata sempre presente con il nipote e vorrebbe ancora esserlo. Non crede che il loro rapporto sia perduto, quando sarà grande pensa che potranno recuperare. Ha poi concluso dicendo che per lui ci sarà sempre.