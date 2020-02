Fabrizia De Andrè disposta a tutto per far pace con Francesca: chiede aiuto alla d’Urso

Francesca De Andrè non ha intenzione di perdonare la sorella, Fabrizia De Andrè. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio ha chiaramente detto che non si fida più della sorella e non pensa che potrà mai più fidarsi. L’ex gieffina è convinta che Fabrizia e Biagio D’Anelli abbiano complottato contro di lei, facendole credere che Giorgio Tambellini l’avesse tradita quando era nella casa del Grande Fratello 16. A detta sua è stata molto male a causa del loro complotto.

Dopo il Grande Fratello 16 la De Andrè è tornata insieme a Giorgio, a detta sua il fidanzato le ha dimostrato che il tradimento non era mai avvenuto. Ad oggi Francesca sente molto la mancanza del nipotino, ma non vuole avere alcun tipo di rapporto con la sorella ed è per questo che non può vedere nemmeno il nipote. Pensa però che i due potranno recuperare il loro rapporto quando lui sarà più grande. Dopo l’intervista dell’ex gieffina, Fabrizia De Andrè è tornata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda ieri, per chiedere aiuto alla conduttrice. La sorella di Francesca vuole riconciliarsi con lei. Alla d’Urso ha fatto sapere di essere stufa, a detta sua il complotto con D’Anelli non c’è stato.

Fabrizia De Andrè chiede aiuto a Barbara d’Urso per riconciliarsi con Francesca

Fabrizia De Andrè ha fatto sapere che la sorella non ha mai risposto ai suoi appelli fatti in televisione in merito ad un loro chiarimento. A dicembre Francesca De Andrè l’ha contattata perché aveva dei vestiti a casa sua, ma non ha voluto incontrarla, le ha chiesto infatti di dare le sue cose ad una terza persona. Fabrizia ci ha tenuto a precisare che non ha alcun coinvolgimento sentimentale con Biagio D’Anelli, per lui prova sola stima, lo considera un amico leale. Alla d’Urso ha poi chiesto di aiutarla a far pace con Francesca: “Aiutami tu, sono disposta a tutto. Alla macchina della verità, all’incontro in ascensore, a tutto”.

Barbata d’Urso ha detto a Fabrizia che farà il possibile per aiutarla a riconciliarsi con la sorella. Nel corso della puntata la conduttrice ha dato poi un consiglio a Francesca De Andrè. Queste le sue parole: “Cerca di recuperare, non isolarti. Gli anni passano senza che tu te ne accorga. Così facendo non potrai ricucire alcun rapporto col tuo nipotino”.