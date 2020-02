Fabrizia e Francesca De Andrè, la d’Urso si arrende: “Non c’è speranza”

Francesca De Andrè non ha nessuna intenzione di perdonare la sorella, Fabrizia De Andrè. Dopo i diversi appelli di Fabrizia da Barbara d’Urso, la conduttrice ha organizzato un incontro con la speranza di farle riappacificare. L’incontro è avvenuto a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 23 febbraio su Canale 5. Fabrizia sperava davvero di recuperare il suo rapporto con la sorella, Francesca però ha chiaramento detto di non voler avere alcun rapporto con lei.

A Domenica Live l’ex gieffina ha continuato a ribadire che non riesce più a fidarsi di Fabrizia De Andrè, continua ad accusarla di aver complottato con Biagio D’Anelli contro di lei, facendole credere che Giorgio Tambellini l’avesse tradita quando era nella casa del Grande Fratello 16. A detta sua è stata molto male a causa del loro complotto. Francesca De Andrè a Barbara d’Urso ha detto che in passato lei e la sorella in più occasioni hanno avuto dei problemi a causa del comportamento poco chiaro di Fabrizia. L’ex gieffina riferendosi alla sorella ha tirato in ballo il noto proverbio ‘parenti serpenti’. Stanca di essere accusata continuamente dalla sorella, Fabrizia è uscita dallo studio e non è più rientrata.

Francesca De Andrè e la sorella Fabrizia non fanno pace, la d’Urso si arrende

Barbara d’Urso ha tentato di far tornare il sereno tra Francesca De Andrè e Fabrizia De Andrè, il suo intervento si è però rivelato inutile. All’ex gieffina la conduttrice ha detto: “Se la storia con Giorgio un giorno finirà rimarrai da sola. È giusto avere dei rapporti con la propria famiglia. Lei è tua sorella”. Lei ha però replicato dicendo di avere molti amici, a detta sua ha amiche che si sono rivelate più sorelle di Fabrizia. La De Andrè è scoppiata in lacrime a Domenica Live, alla d’Urso ha detto che dice la verità. Dopo aver capito che una riconcializione tra le due sorelle al momento è impossibile, Carmelita ha concluso dicendo: “Mi arrendo, pensavo di riuscire ad ottenere una pace ma vedo che non c’è speranza”.