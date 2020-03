Fabrizia De Andrè si arrende: “Francesca? Non la cercherò più…”

Continua la faida familiare tra Fabrizia De Andrè e la sorella Francesca De Andrè, le due non si parlano ormai da mesi. L’ex gieffina non ha nessuna intenzione di riallacciare il rapporto con la sorella, nonostante lei abbia più volte provato a cercarla per una riconciliazione. Dopo i diversi appelli di Fabrizia da Barbara d’Urso, la conduttrice ha organizzato un incontro con la speranza di farle riappacificare. L’incontro è avvenuto a Domenica Live, nella puntata andata in onda il 23 febbraio su Canale 5. Fabrizia sperava davvero di recuperare il suo rapporto con la sorella, Francesca però ha ribadito che non riesce più a fidarsi di Fabrizia De Andrè, continua ad accusarla di aver complottato con Biagio D’Anelli contro di lei, facendole credere che Giorgio Tambellini l’avesse tradita quando era nella casa del Grande Fratello 16.

Francesca De Andrè a Barbara d’Urso, durante il confronto con la sorella a Domenica Live, ha detto che in passato lei e la sorella in più occasioni hanno avuto dei problemi a causa del comportamento poco chiaro di Fabrizia. L’intervento della conduttrice è stato del tutto inutile, le due non hanno fatto pace. Dopo il loro incontro Fabrizia De Andrè ha preso una decisione, non proverà più a riconciliarsi con la sorella. A farlo sapere è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Queste le sue parole: “Dopo quello che mi sono sentita dire da lei non faccio più appelli. Ho una dignità, quindi preferisco evitare di continuare a cercarla. Per come sono stata trattata negli studi di Domenica Live non le chiederei di prenderci un caffè neanche per farle vedere Riccardo”.

Fabrizia De Andrè dice basta, non proverà più a riconciliarsi con Francesca

Tanti sono stati gli appelli lanciati da Fabrizia De André alla sorella, sperava che venissero accolti in maniera costruttiva e positiva, ma così non è stato. La sorella di Francesca De André ha aggiunto: “Se continua a rifiutarsi così non elemosinerò mai più attenzioni da parte sua per poi prendere porte in faccia”. La De Andrè ha fatto sapere di esserci rimasta davvero male, pensa che la sorella abbia voluto infangarla in televisione, superando il limite. Fabrizia ha poi concluso dicendo che non si aspettava un trattamento simile.