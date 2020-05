Claudia Dionigi, un figlio con Lorenzo? La risposta dell’ex corteggiatrice

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata poco più di un anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. Tanti sono stati i passi importanti compiuti dalla coppia dopo la scelta, più innamorati che mai sono andati quasi subito a convivere a Latina.

I due non perdono occasione sui social per dimostrare quanto siano affiatati e innamorati, in più occasioni hanno fatto sapere che sognano di diventare marito e moglie e di avere dei figli insieme. Intervistata dal settimanale Mio l’ex corteggiatrice parlando della possibilità di convolare a nozze con Lorenzo Riccardi, scherzando, ha detto: “Quando ci sposiamo? Quando il signor Cobra me lo chiederà vediamo se accetterò”. Si passa poi all’argomento figli, Claudia Dionigi svela che un figlio arriverà quando sarà il momento giusto. Queste le sue parole: “Un figlio? Ovviamente ne parliamo. Però stiamo aspettando il momento giusto, non sappiamo se andremo a vivere a Milano. Una famiglia è comunque nei nostri progetti“.

Claudia Dionigi parlando della sua bellissima storia d’amore con Lorenzo Riccardi ha fatto sapere che i due convivono già da un anno. A detta sua hanno raggiunto una bella stabilità, sono innamorati e felici. L’ex corteggiatrice ha confessato che per lei si tratta della prima convivenza, prima di conoscere Lorenzo non aveva mai fatto questo passo perché non pensava di aver ancora trovato la persona giusta. La Dionigi ha poi concluso dicendo: “Con Lorenzo ho capito che lui era quello giusto, quindi ci ho provato. Ed è andata bene”.