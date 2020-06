Teresa Langella smentisce la crisi con Andrea: “A breve ci sposiamo…”

Al centro del gossip nelle ultime ore Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata poco più di un anni fa dopo la loro partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Per mesi Dal Corso ha corteggiato Teresa Langella a Uomini e Donne, il giorno della scelta però non si è presentato deludendo tantissimo l’ex tronista. In quel momento non se l’è sentita di uscire dal programma insieme a Teresa, fuori dalla trasmissione si è però reso conto di voler stare con lei.

Andrea Dal Corso ha provato a cercare Teresa Langella dopo la scelta, lei però non riusciva più a fidarsi di lei dopo la delusione provata a causa sua. L’ex corteggiatore non si è però arreso, ha provato a riconquistarla fino a quando lei ha deciso di concedere un’altra opportunità alla loro storia d’amore. Da quel momento non si sono più separati, sono andati a convivere e si amano ogni giorno di più. I due si scambiano spesso dediche dolci e romantiche su Instagram, eppure c’è chi ha insinuato che potrebbero essere in crisi. La coppia sta davvero affrontando un delicato momento? Sembra proprio di no, a smentire il pettegolezzo ci ha pensato proprio l’ex tronista.

Nessuna crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ecco cosa ha detto l’ex tronista

Teresa Langella ci ha tenuto a fare chiarezza sul suo rapporto con Andrea Dal Corso, dicendo chiaramente ai fan che non sono affatto in crisi. Un utente, nell’ultima foto che l’ex tronista ha pubblicato su Instagram, le ha chiesto se lei e Andrea si siano lasciati. Questa la risposta della Langella: “A breve ci sposiamo, altro che lasciati.” L’ex tronista ha quindi chiarito che le cose tra lei e Dal Corso procedono a gonfie vele, non c’è nessuna crisi tra loro. Quando convoleranno a nozze? Questo ancora non lo hanno svelato, per saperne di più non ci resta che attendere!