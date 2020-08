Teresa Langella e Dal Corso in crisi a causa della distanza? Il gossip

Si torna a parlare di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata poco più di un anno fa dopo la loro partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Per mesi Dal Corso ha corteggiato Teresa Langella a Uomini e Donne, il giorno della scelta non si presentò perché non era pronto, poco dopo la scelta ha però fatto di tutto per riconquistare la sua fiducia e il suo cuore e c’è riuscito.

Da quando hanno deciso di stare insieme non si sono più separati, sono andati a convivere e si amano ogni giorno di più. Negli ultimi mesi i due hanno dovuto mettere in pausa la loro convivenza. Il motivo? Lei ha iniziato a lavorare a Roma come conduttrice radiofonica, insieme a Barty Colucci conduce A me mi piace su Radio 105. L’ex corteggiatore è invece rimasto a vivere nella loro casa di Milano, dove lavora. Sarà forse per questo che in molti continuano ad insinuare che potrebbero essere in crisi, nonostante i due abbiano più volte smentito.

Poche settimane fa Teresa Langella ha detto di essere stanca del fatto che continuano a dire che lei e Andrea si sono lasciati, ha ammesso che vivere un amore a distanza non è semplice e come ogni coppia anche lei e Andrea hanno degli alti e bassi nel loro rapporto, a detta sua la gente pensa che sia sempre una favola ma non è così, sono una coppia normale.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono davvero in crisi?

Poche ore fa si è parlato ancora una volta della possibilità che Teresa Langella e Andrea Dal Corso siano in crisi. Sembra che a causa della lontananza i due stiano vivendo un momento alquanto delicato e difficile, a farlo sapere è stata Deianira Marzano. L’influencer napoletana ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan di aver appreso la notizia da fonti abbastanza certe. Ha poi svelato che i due per risolvere i loro problemi di coppia avrebbero deciso di concedersi una vacanza romantica. Le cose tra loro si sistemeranno? Lo scopriremo.