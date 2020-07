Teresa Langella e Andrea vivono il loro amore a distanza: “Non è semplice”

Si torna a parlare di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata poco più di un anno fa dopo la loro partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Per mesi Dal Corso ha corteggiato Teresa Langella a Uomini e Donne, il giorno della scelta però non si è presentato deludendo tantissimo l’ex tronista. In quel momento non se l’è sentita di uscire dal programma insieme a Teresa, fuori dalla trasmissione si è però reso conto di voler stare con lei.

Andrea Dal Corso ha provato a cercare Teresa Langella dopo la scelta, lei però non riusciva più a fidarsi di lei dopo la delusione provata a causa sua. L’ex corteggiatore non si è però arreso, ha provato a riconquistarla fino a quando lei ha deciso di concedere un’altra opportunità alla loro storia d’amore. Da quel momento non si sono più separati, sono andati a convivere e si amano ogni giorno di più. Negli ultimi mesi i due hanno dovuto mettere in pausa la loro convivenza. Il motivo? Lei ha iniziato a lavorare a Roma come conduttrice radiofonica, insieme a Barty Colucci conduce A me mi piace su Radio 105. L’ex corteggiatore è invece rimasto a vivere nella loro casa di Milano, dove lavora. Sarà forse per questo che in molti continuano ad insinuare che potrebbero essere in crisi, nonostante i due abbiano più volte smentito.

Nessuna crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, vivono a distanza per lavoro

In un’intervista concessa al settimanale Mio, Teresa Langella ha detto di essere stanca del fatto che continuano a dire che lei e Andrea si sono lasciati. Queste le sue parole: “Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma“. L’ex tronista ha fatto sapere che come ogni coppia anche lei e Andrea hanno degli alti e bassi nel loro rapporto, a detta sua la gente pensa che sia sempre una favola ma non è così, sono una coppia normale.

La fidanzata di Andrea Dal Corso parlando della loro relazione a distanza ha concluso dicendo: “L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”.