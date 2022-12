Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, è nata la figlia: l’annuncio su Ig

È nata la figlia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata circa tre anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. Finito il programma i due sono andati a vivere insieme e hanno iniziato a progettare il loro futuro, prendendo scelte molto importanti come quella di mettere su famiglia.

Nei mesi scorsi i due hanno infatti annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, i due provavano da un po’ a metter su famiglia, quando l’influencer è rimasta incinta si sono mostrati al settimo cielo. Sui loro profili Instagram entrambi condividono spesso la loro quotidianità con i loro affezionati follower, dopo Uomini e Donne continuano ad essere molto seguiti e amati. Nella serata di ieri è nata la loro prima figlia, Maria Vittoria, è stato l’ex tronista ad annunciare la bellissima notizia. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui ha mostrato i piedini della figlia appena nata.

Stamattina Claudia Dionigi tramite alcune Instagram Stories ha ringraziato i suoi tantissimi fan per l’immenso affetto che le stanno manifestando per la nascita della piccola Maria Vittoria. Ai follower ha fatto sapere di aver dormito solo un’ora e di non essersi ancora ripresa, ha però detto che tutto è andato benissimo. Lorenzo Riccardi e la compagna sono pronti ad iniziare una nuova avventura come genitori e sono al settimo cielo, l’arrivo della figlia ha reso ancora più forte e bello il loro speciale amore.

