Chiara Ferragni, la figlia ancora in ospedale: “Esperienza spaventosa”

Chiara Ferragni e il marito Fedez stanno vivendo giorni di grande apprensione a causa del ricovero in ospedale della figlia Vittoria. La piccola ha preso un virus del raffreddore che le ha trasmesso il fratello Leone. Prima del ricovero l’avevano già portata in ospedale e speravano che le cure fatte a casa sarebbe potute bastare per farla guarire, ma così non è stato.

Non appena la seconda figlia dei Ferragnez ha iniziato a peggiorare la coppia è stata costretta nei giorni scorsi a portarla di nuovo in ospedale, questa volta però i medici l’hanno ricoverata. Nelle scorse ore l’amatissima influencer da oltre 25milioni di follower ha pubblicato uno scatto di famiglia e ha dato alcuni aggiornamenti ai suoi fan in merito alle condizioni di salute della figlia. La foto mostra la loro famiglia al completo, Chiara Ferragni ha scritto che non vede l’ora che tutti e quattro siano di nuovo a casa e che la famiglia possa riunirsi. Ha continuato dicendo che la piccola Vittoria sta ogni giorno migliorando e ci ha tenuto a ringraziare tutti per la positiva energia che gli stanno trasmettendo.

Fortunatamente le condizioni di salute della figlia di Fedez e Chiara Ferragni stanno migliorando ma non è certo una situazione piacevole quella che stanno vivendo. Lei stessa ha scritto: “Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere. E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”.

